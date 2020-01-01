باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية

تبادلت باكستان والهند، اليوم الأربعاء، قوائم المنشآت والمواقع النووية في إطار إجراءات بناء الثقة وتجنب الحوادث العرضية في هذا المجال بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان لها بثته وكالة الأنباء الرسمية - أنها سلمت مسؤول السفارة الهندية بإسلام آباد قائمة المنشآت والمواقع النووية الباكستانية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم بين

البلدين في عام 1988، والذي ينص على ضرورة تبادل المعلومات بين البلدين في مطلع كل عام ميلادي، ويحظر عليهما إطلاق هجمات على المنشآت النووية للآخر.



وأشار البيان إلى أن مسؤولاً باكستانياً بالسفارة الباكستانية لدى الهند تسلم في المقابل قائمة الجانب الهندي من

السلطات الهندية.



وتجرى عملية تبادل القوائم بشكل متزامن في كل من إسلام آباد ونيودلهي من خلال سفارة كل بلد في البلد الآخر، ويأتي تبادل قوائم المنشآت النووية تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 31 ديسمبر عام 1988، والتي تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر منذ عام 1992، بهدف تبادل قوائم المنشآت والمواقع النووية التي يريد البلدان إدخالها في نطاق هذه الاتفاقية في اليوم الأول من كل عام ميلادي.