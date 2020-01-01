مسئول إيراني: الولايات المتحدة حاولت التشويش على المناورات الروسية الإيرانية الصينية

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، أن الولايات المتحدة حاولت التشويش على المناورات البحرية التي أجرتها مؤخرا إيران وروسيا والصين في شمالي المحيط الهندي.

وأوضح خانزادي، في تصريح لإذاعة "راديو إيران"، أن الولايات المتحد عقدت، أثناء المناورات الروسية الإيرانية

الصينية المشتركة، اجتماعا طارئا مع دولتين حليفتين لها "بهدف التشويش على المناورات وإيجاد خلل فيها"، مضيفا: "لكننا أحبطنا مخططهم عبر قيامنا بعمليات تحايل مخادعة".

وأكد قائد البحرية الإيرانية أنه لم يبق أمام

الولايات المتحدة، بعد ذلك، سوى "الخروج من منطقة التدريبات والتنصت علينا عبر طائرات التجسس".

ويوم الأحد الماضي، قال خانزادي، ضمن إعلانه عن اكتمال مراحل المناورات المشتركة بين الدول الثلاث، إن إيران "ستقطع رجل أمريكا من مختلف المناطق البحرية في العالم"، مضيفا أنه "لا حاجة لوجود القوات الأجنبية بمنطقتنا، ونحن مستعدون للعمل مع جيراننا".