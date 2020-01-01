أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، أن الولايات المتحدة حاولت التشويش على المناورات البحرية التي أجرتها مؤخرا إيران وروسيا والصين في شمالي المحيط الهندي.
وأوضح خانزادي، في تصريح لإذاعة "راديو إيران"، أن الولايات المتحد عقدت، أثناء المناورات الروسية الإيرانيةالصينية المشتركة، اجتماعا طارئا مع دولتين حليفتين لها "بهدف التشويش على المناورات وإيجاد خلل فيها"، مضيفا: "لكننا أحبطنا مخططهم عبر قيامنا بعمليات تحايل مخادعة".
وأكد قائد البحرية الإيرانية أنه لم يبق أمامالولايات المتحدة، بعد ذلك، سوى "الخروج من منطقة التدريبات والتنصت علينا عبر طائرات التجسس".
ويوم الأحد الماضي، قال خانزادي، ضمن إعلانه عن اكتمال مراحل المناورات المشتركة بين الدول الثلاث، إن إيران "ستقطع رجل أمريكا من مختلف المناطق البحرية في العالم"، مضيفا أنه "لا حاجة لوجود القوات الأجنبية بمنطقتنا، ونحن مستعدون للعمل مع جيراننا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول إيراني: الولايات المتحدة حاولت التشويش على المناورات الروسية الإيرانية الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.