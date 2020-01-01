غدًا.. ولي عهد أبو ظبي يزور إسلام آباد

يعتزم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة باكستان غدا الخميس، بهدف تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى إسلام آباد - في بيان لها أوردته صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأربعاء -: أنه خلال الزيارة التي ستستغرق يوما واحدا يلتقي بن زايد مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بين الإمارات وباكستان.



كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الإقليمي والدولي.

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كانت آخر زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي لباكستان في 6 يناير 2019 بعد أسابيع قليلة من تقديم الإمارات دعما للاقتصاد الباكستاني بقيمة 3 مليار دولار.



وتأتي زيارة بن زايد بعد أقل من أسبوع من

لقاء وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مع الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان لمناقشة إمكانات تعزيز العلاقات الثنائية، وسبقها زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان لإسلام آباد، كما قام عمران خان بزيارة الرياض والبحرين.



وتأتي الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من باكستان والدول العربية على خلفية قمة "كوالالمبور" التي عُقدت في ماليزيا لمناقشة المشكلات التي تواجه الأمة الإسلامية.