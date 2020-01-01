البنتاجون يرسل قوات إلى بغداد لحماية السفارة

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شريط فيديو يظهر قوات من مشاة البحرية (المارينز) قادمة من الكويت، لتعزيز أمن مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا مقتضبًا على موقعها في الإنترنت قالت فيه:"مارينز قادمون من الكويت لتعزيز مبنى السفارة الأمريكية في بغداد"، وأرفقته بصور لحظة إقلاع الطائرات ووصولها إلى مبنى السفارة.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان أمس الثلاثاء: "تم، يوم 31 ديسمبر، نشر عسكريين من مشاة البحرية الأمريكية المكلفة بمهمة

من سلاح الجو والبحرية الخاصة للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية وضمان سلامة المواطنين الأمريكيين"، على حد تعبيرها.

كما نشر البنتاجون مقطع فيديو لطائرات مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" وهي تحلق في سماء المنطقة التي تتواجد فيها السفارة وتلقي قنابل على المنطقة، مساء أمس الثلاثاء.

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ويأتي هذا التحرك الأمريكي بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الدفاع، مارك إسبر،

أن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية، بعدما هاجمها محتجون عراقيون موالون لإيران. وأعلن إسبر أن البنتاغون سيرسل "فورا" نحو 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط، "ردا على الأحداث الأخيرة في العراق".

وشهد محيط مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، يوم أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، اعتصامات واحتجاجات من قبل مؤيدين لـ "الحشد الشعبي"، تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق تنديدا بالقصف الأمريكي الذي استهدف مواقع تابعة لـ "الحشد" في العراق راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت اتهامات إلى "جماعات عراقية مدعومة من إيران" بشن هجمات على قواعد أمريكية في العراق.