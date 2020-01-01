البابا فرنسيس يندّد بالعنف ضد المرأة واستغلالها

ندد البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، بالعنف ضد النساء واستغلالهنّ من خلال «النزعة الاستهلاكية».

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية، خلال عظة ألقاها في أول قداس يقيمه في عام 2020، إن «المرأة هي مصدر حياة. وعلى الرغم من ذلك، فهي تتعرّض باستمرار للإهانة والاعتداء والاغتصاب وعلى قمع الحياة التي تحملها في رحمها».

وأضاف البابا، في العظة التي ألقاها من بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، «لقد بدأت نهضة البشرية من المرأة».

وتابع «من خلال الطريقة التي نتعامل بها مع جسد المرأة، نفهم مستوى إنسانيتنا». وسأل «كم من مرّة يُقدَّم جسد المرأة على المذابح المدنّسة للدعاية والربح، ويتمّ استغلاله كسلعة تُستخدم».

وأكد بابا الفاتيكان أن جسد المرأة «يجب تحريره من النزعة الاستهلاكية، ويجب احترامه وتكريمه».

واعتبر البابا فرنسيس، البالغ 83 عاماً، أن الأمومة «تُهان (...) لأن النموّ الوحيد الذي يهمّ هو النموّ الاقتصادي».

وذكرّ البابا الذي يهتمّ كثيراً بمصير المهاجرين، بأن الكثير من الأمهات «يخاطرن فيقمن برحلات وعرة بمحاولة يائسة لإعطاء مستقبلٍ أفضل لثمرة أحشائهنّ».

وتابع أنه لدى وصولهنّ برفقة أطفالهنّ «يتمّ اعتبارهن أرقاماً زائدة من قبل أشخاص ملأوا بطونهم بالأشياء، أمّا قلوبهم ففارغة من الحبّ».