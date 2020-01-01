السفارة الأمريكية في بغداد توقف العمليات القنصلية حتى إشعار آخر

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الأربعاء، وقف جميع العمليات القنصلية حتى إشعار آخر.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، أمس الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

كما أجلت السفارة الأمريكية موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.

وهاجمت عناصر من كتائب حزب الله العراقي مقر السفارة الأمريكية، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، مساء الأحد، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر الحزب بدأت نصب خيام اعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعوا شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

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وأحرق المحتجون أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، بعد أن تمكنوا من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وأمس الثلاثاء، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.



واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

وعقب ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي أن جماعات مدعومة من إيران تهدد سفارتنا في العاصمة العراقية بغداد.



وقالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومته المستقبل عادل عبدالمهدي أكدا ضمان أمن وسلامة الموظفين.