أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || إيران تستدعي السفير السويسري
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران، بوصفه راعياً للمصالح الأمريكية في ايران، وذلك احتجاجاً على سياسات أمريكا في المنطقة، وفقًا لموقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الميليشيات العراقية تبدأ في الإنسحاب من أمام السفارة الأمريكية
بدأت الجماعات شبه العسكرية، التي كانت تحتج على الغارات الجوية الأمريكية بالعراق في الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد
أخبار عالمية عاجلة اليوم || أمريكا تطلق طائرات تجسس فوق كوريا الشمالية
ذكر موقع متعقب لحركة الطيران، أن طائرات تجسس أمريكية، حلقت فوق كوريا الشمالية في اليوم الأول من العام الجديد.