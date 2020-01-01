أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران، بوصفه راعياً للمصالح الأمريكية في ايران، وذلك احتجاجاً على سياسات أمريكا في المنطقة، وفقًا لموقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.

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