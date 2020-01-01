كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الصومالية تقتل 20 مسلحا من جماعة "الشباب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الخاصة الصومالية، اليوم الأربعاء، من قتل 20 مسلحاً من جماعة الشباب في منطقة شبيلي السفلى، جنوب الصومال.

ونقلت إذاعة شبيلي الصومالية اليوم عن اسماعيل عبدي مالك، قائد الوحدة السادسة عشرة للقوات الخاصة الصومالية قوله للصحفيين، إن "قواتنا سيطرت على الكثير من القرى في العملية، وقتلنا 20 مسلحاً في الهجوم".

وأضاف أن الجيش سيواصل العمليات حتى طرد المسلحين من المنطقة.

وتحدث سكان المنطقة عن مواجهة كثيفة بين الجيش الصومالي وعناصر الشباب، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم السبت الماضي في العاصمة مقديشو، الذي قالت إنه كان يستهدف مهندسين أتراكاً.

وقال على محمود راجي المتحدث باسم جماعة الشباب أول أمس الإثنين إن هدفهم كان قافلة مع المهندسين الأتراك، حسب إذاعة شبيلي الصومالية، وتعهد المتحدث بتكثيف القتال ضد المسؤولين الأتراك في البلاد.