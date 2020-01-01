ميليشيات حزب الله العراقي لا تزال منتشرة في محيط السفارة الأمريكية

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، أن ميليشيات كتائب حزب الله العراق لا تزال منتشرة في محيط السفارة الأمريكية ببغداد.

وكانت تداولت أنباء بانسحاب جميع عناصر ميليشيات الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان الحشد الحشد الشعبي قد دعى في بيان أنصاره الموجودين قرب السفارة الأميركية إلى الانسحاب "احتراما" لقرار الحكومة العراقية التي دعت المحتجين إلى إخلاء المكان.

وحلقت مروحيات أباتشي فوق مجمع السفارة الأميركية في بغداد، ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن لحماية بعثتها الدبلوماسية، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وحاول أنصار ميليشيات الحشد الشعبي اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأميركية في بغداد، إلا أن أفراد الأمن الأميركيين ردوا بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وأمس الثلاثاء، اقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني، مضرمين النيران عند إحدى بوابات مبنى السفارة في المنطقة الخضراء المحاصرة من قبلهم.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.



والأحد، شن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.