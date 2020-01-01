ليلة رأس السنة في طنجة..توقيف مبحوثين عنهم وحجز خمور ومخدرات-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال أيوب الربعي، عميد شرطة الفرقة السياحية بولاية أمن طنجة، إنه تم وضع خطة عمل أمنية شاملة لتأمين المصالح الأجنبية والوحدات الفندقية بالمدينة خلال احتفالات رأس السنة.

وكشف الربعي لـ”اليوم24″، خلال التدخلات التي قامت بها العناصر الأمنية ليلة الثلاثاء/الأربعاء، عن معطيات حول التدخلات التي قامت بها المصالح الأمنية المختصة، حيث تمكنت من توقيف شخصين مبحوث عنهما في قضايا الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

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وأضاف الربعي، أنه تم ضبط أشخاص في حالة سكر علني، وحيازة واستهلاك مخدر الشيرا، فضلا عن توقيف أشخاص غرباء عن المدينة يعيشون في وضعية تشرد.