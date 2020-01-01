بعد وفاة شاب بـ”عدوى قاتلة”..تحذير علمي من تدخين “الشيشة”

دق أطباء ناقوس الخطر بخصوص خطورة تدخين الشيشة على صحة الإنسان، وذلك بعد وفاة شاب على إثر إصابته بعدوى قاتلة.

وأوضح الأطباء، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الشاب من جنسية سويدية، وصل إلى المستشفى بعد سعال دموي وآلام في الصدر وارتفاع في درجة الحرارة، أدت الى وفاته

وبعد الإجراءات والفحوصات الضرورية، أظهرت إصابته بعدوى بكتيرية خطرة دخلت رئتيه وأصابته بالسل، وذلك بعد تدخينه الشيشة بانتظام، واستخدامه السجائر الإلكترونية.

وأكدت التقارير الطبية، أن إصابة الشاب سببها “القطع الصغيرة” التي توضع على أنابيب الشيشة، والتي يتناقلها الأصدقاء أثناء جلسات التدخين.

وحذر الأطباء من المخاطر المتزايدة لتدخين الشيشة خاصة في ظل ارتفاع شعبيتها.