البرنامج السعودي يستعرض مشاريعه في اليمن بندوة تعريفية في عدن

الأربعاء 1 يناير 2020

قالت مسؤولة العلاقات الإعلامية والتواصل في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، رندا بنت فيصل الهُذلي، في الندوة التعريفية التي عقده البرنامج اليوم في العاصمة عدن، أن مشاريع البرنامج إستهدفت العديد من القطاعات التنموية والخدمية في اليمن .



وأشارت إلى أن مشاريع البرنامج أسهمت بشكل كبير في دعم الإقتصاد اليمني وكذا عودة الحياة إلى مختلف القطاعات التي إستهدفها .

ولفتت الهُذلي إلى المشاريع التي نفذها البرنامج في اليمن والتي إستهدفت في قطاع الصحة ستة مستشفيات جرى تجهيز غرف الطوارئ فيها وتزويدها بالمستلزمات الطبية إلى جانب إنشاء مركز لغسيل الكلى بطاقة إستيعابية تصل إلى 20 مريض، وفي قطاع التعليم شمل الدعم طباعة 550 الف و609 كتاب مدرسي وتوفير 60 حافلة مدرسية وتوزيع 6 الاف طاولة ومقعد مزدوج .

وأضافت أن مشاريع البرنامج شملت قطاع الكهرباء والمياه ممثلة بتنفيذ مشروع المولدات التي تعمل على مدار الساعة في إنارة المنازل والمباني وربط المديريات والقرى بشبكات المياه لأغراض الشرب والري وإنشاء محطات تحلية المياه لمعالجة ملوحة المياه الجوفية وتأمين الصهاريج لنقل وتوفير مياه صالحة للشرب لسكان المحافظات .

كما شملت المشاريع قطاع الزراعة إقامة البيوت المحمية لتحسين جودة الزراعة وفي قطاع الثروة السمكية توزيع قوارب الصيد والمحركات للصيادين إلى جانب عدد من المشاريع في قطاع الطرقات والمطارات والموانئ والتي أسهمت في رفع كافة هذه القطاعات .

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وأشارت إلى أن دعم البرنامج كان له أثر إيجابي في مختلف القطاعات التي شملها .. مؤكدة أن البرنامج يقدم خدماته لمختلف المحافظات اليمنية دون تمييز .

إلى ذلك قال مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هدف زيارة الوفد إلى العاصمة المؤقتة عدن، هو تحديد إحتياجات المحافظة العاجلة في القطاعات التنموية والخدمية .

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الورشة أن وفد البرنامج عقد خلال الأيام الماضية العديد من الإجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والمحليين في المدينة للتعرف على أبرز الإحتياجات الضرورية من المشاريع وتنفيذ ما يمكن تنفيذه بحسب الأهمية .. لافتاً إلى أن هذه الإجتماعات ستتواصل خلال الأيام القادمة لتشمل كافة المسؤولين عن مختلف القطاعات العامة في المدينة .