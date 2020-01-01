بالفيديو.. توقيع مذكرة لتأهيل الكوادر الإدارية و المالية بجامعة سيئون

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الأربعاء 1 يناير 2020
جرى اليوم بسيئون توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة سيئون والإدارة العامة لبحوث التنمية الإداريةوالتدريب بديوان السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لتأهيل الكوادر الإدارية و الماليةبالجامعة .
وتهدف المذكرة التي تم تعميدها من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، الى اكساب المستهدفين من كوادر الجامعة الاكاديمية والمالية و الإدارية مجموعة من المهارات و المعلومات الانعاشية إضافة لما لديهم من خبرات كلا في مجاله للربط بين الجانب النظري والواقع العملي، الى جانب تجسيد مبدأ التعاون والتكامل بين الجامعة والسلطة المحلية للاستفادة من الطاقات والإمكانات لدى الجهتين لخدمة المجتمع.
و تضمنت المذكرة التي سيتم تنفيذها على مدى خمسة أشهر مجالات التأهيل في المجالات " المالي و الدورة المستنديه، والمشتريات و المخازن الحكومية، وإدارة الموارد البشرية، والسكرتارية و إدارة المكاتب، والأرشفة و التوثيق و نظام الجداول الالكترونية (الاكسل)" .
ويستهدف البرنامج حوالي ١٤٣ موظف من القيادات الاكاديمية الإدارية " مدراء عموم و مدراء و مختصي إدارات الشؤون المالية و الإدارية، والحسابات، و أمناء الصناديق ، والمخازن ، والموارد البشرية و شؤون الموظفين، والأرشيف و السكرتارية برئاسة الجامعة و الكليات ".
و قع المذكرة أمين عام جامعة سيئون مدرك عبدالله الجابري، و مدير عام الإدارة العامة لبحوثالتنمية الإدارية و التدريب المهندس عمر مبروك باشداده.
حضرالتوقيع نائب مدير مكتب المالية بوادي حضرموت والصحراء علي سعيد حميد.
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