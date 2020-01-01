شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب المحتجين من محيط السفارة الأمريكية ببغداد والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد اليوم الأربعاء.
وقال في بيان "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة بالكامل".
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