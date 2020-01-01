فرحان شكور يتوج بأول القابه مع الفيصلي الاردني في 2020

رياضة 2020-01-01 | 17:10 1,322 مشاهدة حصد فريق الفيصلي الاردني، لقب بطولة الشيخ سلطان العدوان للعام الحالي 2020. وتغلب الفيصلي على الجزيرة بهدفين دون رد، حيث شهدت المباراة المشاركة الاولى للاعب العراقي فرحان شكور مع "الزعيم". ودخل شكور كبديل في الدقيقة 57 محل اللاعب عدي القرا، حيث نشط الشق الهجومي للفيصلي بعدما نجح زميله يوسف الرواشدة بتسجيل الهدف الثاني.



يذكر ان شكور انتقل الى صفوف الفيصلي قادماً من النفط في الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر ان شكور انتقل الى صفوف الفيصلي قادماً من النفط في الانتقالات الشتوية الجارية. المحرر: محمد خليل

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