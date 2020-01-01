عشية ليلة رأس السنة.. حرق 127 سيارة باحدى المدن الفرنسية

الخليج 365/ باريس/ علي ناجي شهدت مدينة بيرانسون الفرنسية المحاذية لسويسرا، احتراق 127 سيارة عشية ليلة رأس السنة الجديدة.
وبين أن "عدد عناصر الاطفاء امس كانوا 107 عنصر في ذروة التدخل اخماد النيران، مما اضطر زملاؤهم الاخرين في المناطق المجاورة للتدخل لاخماد نيران الحرائق".
واشار بحسب السلطات المعنية بالبيئة فأن "الدخان لا يشكل خطرا ساما على سكان المدينة، لكن دعت السكان إلى اتخاذ بعض الاحتياطات أثناء عمليات التنظيف اخماد النيران".
يذكر الاحياء الفرنسية الفقيرة تشهد بمناسبة اعياد الميلاد حرق للسيارات ابتهاجا بالفرح، مما جعل الشرطة الفرنسية لا تذكر عدد السيارات المحترقة خشية من حدة التنافس بين هذه الاحياء لتزايد عمليات الحرق، كما ان شركات التأمين مضطره ان تدفع خسائر الاضرار بالسيارات.
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