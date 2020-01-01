فتاة تذبح والدتها داخل 'صالون' شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن فتاة أقدمت على قتل والدتها "ذبحاً" داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلافات عائلية دفعت فتاة الى قتل والدتها باسلوب الذبح (فصل الرأس عن الجسد) داخل محل صالون حلاقة نسائية في منطقة الشعب شمالي بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفتاة اغلقت المحل اثناء تنفيذ جريمتها وبعدها لاذت بالفرار الى جهة مجهولة والعاملة ابلغت الشرطة بالجريمة".