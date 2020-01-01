الصحة  الانتهاء من تدريب 17 ألفًا و419 ممرضا وممرضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من تدريب 17 ألفًا و419 ممرضا وممرضة من خلال 308 ورش عمل تدريبية على مدار عام 2019 الماضي، وذلك في إطار رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية من التمريض وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية.

وأكدت الوزارة أنه تم تدريب 1326 ممرضًا وممرضة بوحدات الرعاية الصحية على رأس العمل، بالإضافة إلى تدريب 7813 ممرضًا وممرضة بالمستشفيات، مضيفة أنه تم تدريب 1337 في مجال الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تدريب 3926 بمستشفيات الرعاية العلاجية.

وأشارت الوزارة إلى تدريب 1630 ممرضة في مجال الرعاية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، كما تم تدريب 12 أخصائي تمريض بالإدارة المركزية للتمريض لإعدادهم كمتدربين إنعاش قلبي رئوي.

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كما تم عمل زيارات لمحافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم عقد 30 دورة تدريبية لـ797 من أفراد هيئة التمريض في مجالات تمريض (العناية المركزية، والاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والعمليات، والأقسام الداخلي، والمبتسرين وحديثي الولادة، وتدريب المدربين، وتنمية المهارات الإدارية)، بالإضافة إلى دورات تدريبية لرئيسات ووكيلات التمريض، ومسئولي التدريب والجودة ومشرفات الأقسام، بالإضافة إلى عقد 24 دورة تدريبية لـ578 ممرضا وممرضة بوحدات الرعاية الأولية.

وتم الانتهاء من المرور على 372 منشأة للرعاية الأولية على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة وتطوير الأداء التمريضي لفرق التمريض، لافتًا إلى أنه تم تقييم مديرات التمريض على مستوى الجمهورية، واختيار 35 رئيسة تمريض، بالإضافة إلى 24 وكيلة تمريض بمحافظة بورسعيد، كما تم اختيار 7 وكيلات تمريض بالمراكز الحضرية ببني سويف من المكلفات الجدد.

وأشار إلى توزيع 21 ألفًا و627 ممرضًا وممرضة من أفراد هيئة التمريض لسد العجز بجميع المستشفيات وتعزيز الأقسام الحرجة على مستوى الجمهورية، حيث تم تكليف 9818 خريجًا من المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض، بالإضافة إلى 4856 خريجًا من المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، كما تم تكليف 1343 خريجًا من المعاهد الفنية الصحية شعبة الأجهزة الطبية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تكليف 5610 خريجين من كليات التمريض دفعة 2017 امتياز 2018.