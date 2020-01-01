شرطة هونج كونج تبلغ عن جرائم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

قالت شرطة هونج كونج اليوم الأربعاء إن "مثيري شغب مقنعين" أغلقوا بعض الطرق بحواجز ونزعوا حجارة من الأرصفة وأشعلوا النار في بنوك وماكينات صراف آلي في العديد من الأحياء التي شهدت تنظيم احتجاجات في وقت سابق اليوم.

وقالت الشرطة إن مثيري الشغب كتبوا عبارات مهينة عن قاض على جدار المحكمة العليا في هونج كونج، الموجودة على طريق المؤدي إلى "شاتر رود"، حيث انتهت الاحتجاجات.

Advertisements

وردت وزارة العدل في بيان على عمليات التخريب.

وقالت الوزارة إن "الهجمات الشخصية والإهانات للقضاة ستقوض بشدة سلطة المحاكم وتضعف ثقة الشعب في النظام القضائي".