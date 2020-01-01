اخبار العالم

إعلامي عراقي لـ "الخليج 365": اميريكا وإيران يصفون حساباتهم على حساب بلادنا

0 نشر
سيد مصطفي - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي عراقي لـ "الخليج 365": اميريكا وإيران يصفون حساباتهم على حساب بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

إعلامي عراقي لـ

سيد مصطفي - الخليج 365

قال اكرم العراقي، الإعلامي والناشط السياسي العراقي، إن الهجوم على السفارة الأمريكية جاء بعد هجمات واشنطن ضد الحشد الشعبي، الذي اتى بعد هجوم على قاعدة عين الاسد الأمريكية.

 

Advertisements

وأكد العراقي ل"الخليج 365"، أنه مما ساعد في التصعيد هو خسارة بعض نجومية بعض  القادة على الساحة السياسية العراقية قادت لهذا الفعل حتى يكسبون تعاطف العامه.

 

وأكد العراقي ل"الخليج 365"، أن بعض القيادات العراقية تقوم بالتضحيه بالابناء والزج بهم في معركة غير متكافئة من اجل مكاسب سياسية، مبيناً أن الوضع مع واشنطن بعد هذا التصعيد أصبح خطير جدا.

 

وأضاف الإعلامي العراقي، أن هناك حرب أمريكية ايرانية على الأراضي العراقية، أو بالمعنى الأدق عملية تصفية حسابات على حساب العراقيين، مشيرا إلى أن الشعب مصدر السلطات ولن يصمت على هذا الوضع الخطير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي عراقي لـ "الخليج 365": اميريكا وإيران يصفون حساباتهم على حساب بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا