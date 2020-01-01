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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي عراقي لـ "الخليج 365": اميريكا وإيران يصفون حساباتهم على حساب بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
سيد مصطفي - الخليج 365
قال اكرم العراقي، الإعلامي والناشط السياسي العراقي، إن الهجوم على السفارة الأمريكية جاء بعد هجمات واشنطن ضد الحشد الشعبي، الذي اتى بعد هجوم على قاعدة عين الاسد الأمريكية.
وأكد العراقي ل"الخليج 365"، أنه مما ساعد في التصعيد هو خسارة بعض نجومية بعض القادة على الساحة السياسية العراقية قادت لهذا الفعل حتى يكسبون تعاطف العامه.
وأكد العراقي ل"الخليج 365"، أن بعض القيادات العراقية تقوم بالتضحيه بالابناء والزج بهم في معركة غير متكافئة من اجل مكاسب سياسية، مبيناً أن الوضع مع واشنطن بعد هذا التصعيد أصبح خطير جدا.
وأضاف الإعلامي العراقي، أن هناك حرب أمريكية ايرانية على الأراضي العراقية، أو بالمعنى الأدق عملية تصفية حسابات على حساب العراقيين، مشيرا إلى أن الشعب مصدر السلطات ولن يصمت على هذا الوضع الخطير.
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