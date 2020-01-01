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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
هاشتاج "أردوغان يدعشن ليبيا"
تصدر هاشتاج "أردوغان يدعشن ليبيا" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، لفضح مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يسعى إلى تحويل ليبيا إلى معقل لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال أحد النشطاء: "دمار سوريا كان بسبب الخبيث أردوغان ومخططه في ليبيا يبعث نفس الخطة والاستراتجية في نشر الفوضى والجماعات الإرهابية وسفك الدماء".
وأضاف آخر: "أردوغان يوجه الدواعش براتب وجنسيه عشان نهب ثروات ليبيا حسبي الله.. الله يحفظ ليبيا ويبعد عنها".
وتابع آخر: "جميع دواعش العالم دخلوا سوريا عند طريق تركيا هل هي مصادفة؟".
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