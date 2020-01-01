تعرف علي أسعار الذهب في 1 يناير 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

أرتفعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيمة تصل إلى جنيهين، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارا في الأسواق 680 جنيهًا، وعيار 24 سجل 777 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 582 جنيهًا، وعيار 14 سجل 452 جنيها.

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بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 24098 جنيها للأوقية، أما سجل سعر الجنيه الذهب 5440 جنيها.

ويوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهى عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي يتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار.

وكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.