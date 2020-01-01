اعلامي عراقي لــ"اليمن العربي":التظاهرات لن تستمر أمام السفارة الأمريكية..وهذا هدفها الحقيقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

قال علاء سعدون، الناشط والإعلامي العراقي، إن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد من الحشد الشعبي، غير مجدي ولا مفيد، لان في عام 2011وقعت الحكومية العراقية اتفاقية صوفا الاتفاقية الامنية مع امريكا وكان الجانب الموقع رئيس مجلس الوزراء نوري كامل وهذه الاتفاقية التي جعلت امريكا تصول وتحول بالعراق من دون اي مانع.



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وأكد سعدون ل"الخليج 365"، أن هذه التصرفات من الاعتصام واقتحام للسفارة الأمريكية يهدف به بعض السياسيين العراقيين تلميع لصورتهم المزيفة.

وأضاف الإعلامي العراقي، أن التظاهرات ستستمر في ساحة التحرير مستمرة ولكن امام السفارة الأميركية لن تستمر.

وبين سعدون، أن خروج القوات الأمريكية من العراق مطلب شعبي لا علاقة به بالاحداث الأخيرة، والمزايدات الطبقة الفاسدة من السياسيين.