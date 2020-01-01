الحبيب الجملي يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة بعد قليل

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي سيعقد، مساء اليوم بقصر قرطاج، ندوة صحفية لتقديم تشكيل الحكومة الجديدة.

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