مع بداية السنة..ارتفاع جديد في أسعار المحروقات في مختلف المدن المغربية

مع بداية السنة الجديدة؛ فوجئ عدد من المواطنين، في مدينة الدار البيضاء، وعدد من المدن، بارتفاع أسعار المحروقات.

وارتفعت أسعار الغازوال في مدينة الدار البيضاء، بحوالي 23 سنتيما للتر الواحد، ليصل سعره، 9.81 درهم/اللتر، فيما تراوحت زيادات أسعار البنزين بين 15 و23 سنتيما، للتر الواحد، ليصل سعره، ليستقر في 11.06 درهما.

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادات، التي أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في حديثه مع “اليوم 24” أنها تبقى طبيعية في ظل تحرير قطاع المحروقات التي أصبحت أسعارها ترتبط بالأسواق العالمية.

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وأورد المتحدث ذاته، أن أسعار المحروقات ظلت مستقرة طيلة الأسابيع الماضية، لكن صباح اليوم، فوجئ المواطنون بزيادة في الغازوال والبنزين، في مدن مغربية مختلفة.