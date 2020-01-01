فيديو: يونس الميموني
قالت ربيعة بوكطاية، طبيبة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، اليوم الأربعاء، إنه تم استقبال 4 حالات بقسم المستعجلات، مؤكدة وفاة اثنتين، فيما أصيب الباقون بحروق متفاوتة الخطورة.
وأضافت الطبيبة، أن جثث الضحايا تم إحلتها إلى مستودع الأموات، بمستشفى دوق دي طوفار، في حين تتلقى الحالات الأخرى العلاجات الضرورية.
وكانت مدينة طنجة قد عاشت في الدقائق الأولى من بداية السنة الجديدة ليلة سوداء، إثر نشوب حريق في أحد مقاهي الشيشة المتواجدة في منطقة مالاباطا، نتج بسبب تماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق المقهى بأكملها وتسجيل وفايات وإصابات في صفوف زوارها.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مقهى للشيشة في طنجة ليلة رأس السنة..الطبيبة: استقبلنا وفيات وإصابات متفاوتة الخطورة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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