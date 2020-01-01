النيران تشتعل في جسد سيدة أثناء خضوعها لعملية جراحية..احترق 40% من جسدها!

شهدت إحدى المستشفيات في رومانيا حادثا فضيعا بعدما اشتعلت النيران في جسد إحدى المريضات المصابات بسرطان البنكرياس، وذلك أثناء خضوعها لعملية جراحية.

ويعود سبب سبب الحادث الذي وقع في 22 دجنبر الماضي بمستشفى “فلورياسكا” بالعاصمة بوخارست، هو استعمال الجراحين مطهرا يحتوي على الكحول، قبل إجراء العملية الجراحية.

بعد ذلك، استخدم الجراحون مشرطاً كهربائياً لامس الكحول فتسبّب بإشعال النار في جسد المرأة (66 عاماً) على طاولة العمليات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوربية بينها “بي بي سي”.

وعانت المرأة إثر ذلك من حروق في 40 في المئة من جسدها، وماتت في المستشفى بعد أسبوع من الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

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وقال أفراد من عائلة الضحية لوسائل إعلام رومانية إنه لم يتم إبلاغهم بـ”جسامة الوضع” أو تفاصيل ما حدث، حيث تم إبلاغهم فقط بأنّ ما حصل كان “حادثاً”.

وأضافوا: “اكتشفنا بعض التفاصيل من وسائل الإعلام، حين أذاعتها محطات تلفزيونية. لا نوجه اتهامات، نريد فقط أن نفهم ما حدث”.

وتعهد وزير الصحة الروماني، فيكتور كوستاش، بالتحقيق في الحادث “الصادم”. وقال في بيان: “نأمل أن نتعلّم من هذا الحادث المقلق”، “أنا وفريق وزارة الصحة الذي أديره سنبذل قصارى جهدنا لكشف الحقيقة”.

وأضاف نائب وزير الصحة، هوراتيو مولدوفان، أنه: “كان يجب على الجراحين أن يعلموا أنه من الممنوع استخدام مطهر يحتوي على الكحول أثناء العمليات الجراحية التي يستخدم فيها المشرط الكهربائي”.