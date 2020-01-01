فاجعة..مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة إسعاف ضواحي بولمان

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 4 أشخاص، بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انقلاب سيارة إسعاف، اليوم الاربعاء، ضواحي بولمان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سيارة الإسعاف انقلبت ضواحي مدينة بولمان، بالضبط في منطقة منجيل.
وقع تم نقل المصابين إلى المركز الإستشفائي في مدينة فاس لمواصلة العلاج، بينما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بنفس المركز.
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