انسحاب جميع المحتجين من أمام السفارة الأميركية ببغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انسحب المحتجون قرب السفارة الأميركية وسط العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم، الأربعاء، انسحابًا كاملًا من محيط السفارة، عقب دعوة هيئة "الحشد الشعبي" أنصارها للانسحاب من المكان.

وأفادت وكالة الأناضول، أن المحتجين انسحبوا التدريجي من محيط السفارة في "المنطقة الخضراء"، بعد تفكيك خيام الاعتصام.

وفي بيان لها، دعت هيئة الحشد الشعبي (قوات شيعية) اليوم، أنصارها من المحتجين المتواجدين قرب السفارة إلى الانسحاب، "احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة"، واعتبرت أن رسالة المحتجين أمام السفارة الأميركية "قد وصلت".

وثمنت هيئة الحشد "موقف القائد العام للقوات المسلحة (رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي) والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأميركي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".

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وفيما دعت "الجميع للمشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء (الذين سقطوا بغارات أميركية الأحد) في بغداد وبقية المحافظات".

ويوم أمس، الثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين، حرم سفارة واشنطن ببغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من الحرم إلى محيط السفارة.

وتأتي الاحتجاجات ضد هجمات جوية شنتها القوات الأميركية، الأحد، على كتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار العراقية، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً من الكتائب وإصابة 48 آخرين.