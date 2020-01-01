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شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يرحب بإطلاق الحوثيين سراح ستة أسرى سعوديين والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، بإطلاق الحوثيين سراح ستة محتجزين سعوديين.
وقال غريفيث في تغريدة على حسابه بتويتر: "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم."
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالك، وصول ستة من الأسرى السعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" انه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وعدد من أركانات قياده القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى".
واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.
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