شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع.. تعرف كم؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 أغلق مؤشر سوق مسقط (30) ،اليوم الابعاء ،عند مستوى 3998.88 نقطة مرتفعاً بـ 17.69 نقطة وبنسبة 0.444 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3981.19 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 638 ألفًا و 504 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 80ر16 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 3 ملايين و 171 ألفًا و 190 ريالًا عُمانيًا.

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