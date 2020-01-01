شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا حزب الله العراقي لا تزال فى محيط السفارة الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

قالت وسائل اعلامية، أن ميليشيات كتائب حزب الله - العراق لا تزال منتشرة في محيط السفارة الأميركية ببغداد وأن قوة خاصة عراقية تنتشر حول مبنى السفارة عقب انسحاب عناصر الميليشيات من محيطها .

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