اتحاد المواي تاي: وزير الشباب والرياضة يحارب انجازنا الآسيوي

وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "نثمن الجهود المباركة لرئيس لجنة القرار 140 أكرم نعيم ودعمه لمشاركة منتخاباتنا الوطنية في الاستحقاقات الخارجية وآخرها بطولة آسيا التي جرت في مدينة أبو ظبي والتي أسفرت عن تحقيق العراق ثمانية مداليات ملونة تضاف لسلسلة الانجازات المتحققة لأبطال اللعبة".واضاف انه "من المؤسف حقا تجاهل هذه الانجازات من وزير الشباب والرياضة احمد رياض، الذي لم يكلف نفسه بتقديم التهنئة للاعبين الأبطال، وتشكيكه بالانجاز المتحقق، ورفضه تكريم الوفد العراقي من ميزانية الأتحاد بحجة ان العراق حصل على المركز التاسع فرقيا من أصل عشرة منتخبات على حد زعمه، في حين ان (26) دولة شاركت في البطولة والعراق ضمن النخبة العشرة للدول القارية وموقع البطولة والأتحاد الأسيوي موجود ولم يكلف العاني نفسه بالبحث او الأستفسار!!".واوضح ان "هذه التصرفات وسواه توضح مدى العدائية والتهميش الذي يمارسه وزير الشباب المنتهية ولايته ضد أبطالنا وأسرة الأتحاد العراقي للمواي تاي، في الوقت الذي ندين فيه تصرفات الوزير (غير المسؤولة) تجاه الأبطال نعلن عن احتفاظنا بحقنا بمقاضاته قانونيا بعد تنكيله وتشكيكه بالأبطال وما حققوه من أنجازات ذهبية خلال السنوات الماضية".

واتم "لابد من تقديم كلمات الشكر والتقدير الى السادة رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لمتابعتهم المستمرة وحرصهم الدائم على تقديم كل أساليب الدعم للرياضيين الابطال وأستقبالهم لوفد منتخبنا الوطني في مطار بغداد الدولي خير دليل على ذلك، كما يتقدم اتحادنا بالشكر والعرفان لجميع وسائل الإعلام العراقية والعربية التي باركت وأشادت وغطت مشاركة العراق في البطولة الأسيوية".

