عضو بالشيوخ الأميركي للعراقيين: حماية موظفينا الامريكيين لن تندموا عليها

وجه عضو مجلس الشيوخ الاميركي ليندسي كراهام، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب العراقي، مبينا أن الوقت مناسب لاقناع الولايات المتحدة بأن العلاقة مع العراق ذات مغزى للعراقيين. وقال كراهام في تغريدة على حسابه بتويتر: "الى حلفائنا العراقيين: هذه هي اللحظة المناسبة لاقناع الشعب الاميركي بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق ذات مغزى بالنسبة لكم وتستحق الحماية". وأضاف: "حماية موظفينا الامريكيين لن تندموا عليها".

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