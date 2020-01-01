وافتتح "البلوز" التسجيل اولاً عبر أزبيليكويتا في الدقيقة العاشرة عندما حول كرة أبراهام المُبعدة من على خط المرمى بسهولة نحو الشباك، مؤكداً تفوق الضيوف بالبدايات.
أبراهام أضاع فرصة الهدف الثاني بالدقيقة 28 عندما سدد وتحولت كرته لركنية، رغم وجود زملاء مساندين له يميناً ويساراً دون رقابة، في لقطة أغضبت مدربه وزملائه.
برايتون كاد يتعادل في الدقيقة 43 لولا تألق الحارس كيبا الذي تصدى ببراعة لتسديدة البلجيكي تروسارد، وسدد بعدها مارتن مونتويا الكرة المرتدة عالية فوق العارضة.
الشوط الثاني شهد تبادلاً للهجمات من قبل الطرفين، واستمر تروسارد، أفضل لاعبي برايتون، في محاولاته لتهديد مرمى كيبا، ولكن دون نجاح كبير، بينما اكتفى تشيلسي بالمرتدات، وكاد أودوي في الدقيقة 76 يسجل، ولكن الدفاع تصدى لكرته.
ومن مقصية رائعة لعلي رضا في الدقيقة 84 استطاع تعدي النتيجة لصالح برايتون ليقلب الطاولة على كتيبة فرانك لامبارد.
التعادل أوصل تشيلسي للنقطة 36 من أصل 21 جولة في المرتبة الرابعة، وارتقى برايتون للمركز 13 برصيد 24 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقصية ايرانية تحرم تشيلسي من فوز في المتناول بالبريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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