مقصية ايرانية تحرم تشيلسي من فوز في المتناول بالبريميرليج

تشيلسي دخل في الموضوع مباشرة وسيطر على الدقائق الأولى، وهدد المرمى عبر تسديدة لريس ذهبت ضعيفة بالدقيقة الرابعة، ليرد أصحاب الأرض عبر ألزاتي الذي سدد هو الآخر مرت بمحاذاة المرمى لركنية بعد أن غيرت اتجاهها.وافتتح "البلوز" التسجيل اولاً عبر أزبيليكويتا في الدقيقة العاشرة عندما حول كرة أبراهام المُبعدة من على خط المرمى بسهولة نحو الشباك، مؤكداً تفوق الضيوف بالبدايات.

أبراهام أضاع فرصة الهدف الثاني بالدقيقة 28 عندما سدد وتحولت كرته لركنية، رغم وجود زملاء مساندين له يميناً ويساراً دون رقابة، في لقطة أغضبت مدربه وزملائه.

برايتون كاد يتعادل في الدقيقة 43 لولا تألق الحارس كيبا الذي تصدى ببراعة لتسديدة البلجيكي تروسارد، وسدد بعدها مارتن مونتويا الكرة المرتدة عالية فوق العارضة.



الشوط الثاني شهد تبادلاً للهجمات من قبل الطرفين، واستمر تروسارد، أفضل لاعبي برايتون، في محاولاته لتهديد مرمى كيبا، ولكن دون نجاح كبير، بينما اكتفى تشيلسي بالمرتدات، وكاد أودوي في الدقيقة 76 يسجل، ولكن الدفاع تصدى لكرته.

ومن مقصية رائعة لعلي رضا في الدقيقة 84 استطاع تعدي النتيجة لصالح برايتون ليقلب الطاولة على كتيبة فرانك لامبارد.

التعادل أوصل تشيلسي للنقطة 36 من أصل 21 جولة في المرتبة الرابعة، وارتقى برايتون للمركز 13 برصيد 24 نقطة.

