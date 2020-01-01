واشنطن: سيتم نشر 750 جنديا في المنطقة رداً على أحداث العراق الأخيرة

وقال اسبر في بيان للقيادة المركزية الاميركية تابعته الخليج 365، "بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب أعطيت تعليمات بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للكتيبة 82 إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية رداً على الأحداث الأخيرة في العراق".وأضاف، "سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة فورًا، وسيتم إرسال قوات إضافية من قوة الرد السريع للانتشارعلى مدار الأيام القليلة القادمة".

وأكد اسبر أن "هذا الانتشار يعد إجراءً مناسباً ووقائياً تم اتخاذه رداً على زيادة مستويات التهديد ضد أفراد القوات الأمريكية والمرافق، مثلما شهدنا في بغداد"، لافتا إلى "الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومصالحها أينما وجدت في جميع أنحاء العالم".