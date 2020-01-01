واشنطن: سيتم نشر 750 جنديا في المنطقة رداً على أحداث العراق الأخيرة

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم نشر 750 جنديا اضافيا في المنطقة رداً على أحداث العراق الأخيرة.
وقال اسبر في بيان للقيادة المركزية الاميركية تابعته الخليج 365، "بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب أعطيت تعليمات بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للكتيبة 82 إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية رداً على الأحداث الأخيرة في العراق".
وأضاف، "سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة فورًا، وسيتم إرسال قوات إضافية من قوة الرد السريع للانتشارعلى مدار الأيام القليلة القادمة".
وأضاف، "سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة فورًا، وسيتم إرسال قوات إضافية من قوة الرد السريع للانتشارعلى مدار الأيام القليلة القادمة".
وأكد اسبر أن "هذا الانتشار يعد إجراءً مناسباً ووقائياً تم اتخاذه رداً على زيادة مستويات التهديد ضد أفراد القوات الأمريكية والمرافق، مثلما شهدنا في بغداد"، لافتا إلى "الولايات المتحدة ستحمي شعبها ومصالحها أينما وجدت في جميع أنحاء العالم".
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