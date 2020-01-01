أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن المعتصمين المنسحبين من امام السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء بدأوا بنصب سرادقهم على ضفاف دجلة بالجهة المقابلة للسفارة.
وأفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ببدء انسحاب تدريجي للمعتصمين من أمام السفارة الاميركية في بغداد، على خلفية دعوة هيئة الحشد الشعبي لهم بالانسحاب من قرب السفارة "احتراماً" لقرار الحكومة العراقية، معتبرة أن "رسالتهم وصلت".
وأقيمت، صباح امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء الأحد الماضي، فيما اقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي وعددا من الفصائل، احتجاجاً على ذلك القصف.
كانت هذه تفاصيل خبر المعتصمون يبدأون بنصب سرادقهم على ضفاف دجلة بالجهة المقابلة للسفارة الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.