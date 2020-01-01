اوليفر كان يعود الى بايرن ميونخ

وكان النادي الألماني قد توصل لاتفاق مع حارسه الأسبق من أجل أن يكون عضوًا من ضمن أعضاء مجلس الإدارة في بايرن ميونخ، ويعود مرة أخرى إلى أروقة العملاق البافاري بعد اعتزاله في عام 2008.

وأعلن بايرن ميونخ عبر موقع الرسمي صباح اليوم، الأربعاء، عن بداية كان لمهمته بجانب المدير التنفيذي للنادي، كارل هانز رومينيجه، حتى يحصل على منصبه مع نهاية العام المقبل 2021.



وستكون أولى مهمات أوليفر هي السفر إلى قطر من أجل زيارة معسكر الإعداد الشتوي للفريق الألماني في الفترة من 4 وحتى 10 كانون الثاني الجاري.

ويستعد بايرن ميونخ من خلال هذا المعسكر لمواجهة هيرتا برلين مع مدربه الجديد، يورجن كلينسمان والذي حصل على مهمة تدريب الفريق الألماني قبل أيام، في 19 يناير مع عودة بطولة الدوري.

