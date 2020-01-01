أصدرت دولة قطر بيانا تعقب فيه على تعرض سفارة واشنطن في بغداد لمحاولة الاقتحام من قبل مئات المتظاهرين المحتجين على الغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع لـ "الحشد الشعبي".
ودعا الجانب القطري الأطراف كافة في العراق "إلى ضبط النفس بغية تجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد حاليا"، مبديا دعمه الكامل للعراق وشعبه "من أجل الاستقرار والازدهار".
وأصيب عشرات المتظاهرين أمس جراء محاولتهم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، بعد مقتل وإصابة العشرات من عناصر "كتائب حزب الله" العراقية المنضوية تحت راية "الحشد الشعبي" جراء غارات أمريكية.
وحمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران المسؤولية عن الهجوم على السفارة، مهددا طهران بـ "دفع ثمن باهظ".
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تصدر بياناً بشأن اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.