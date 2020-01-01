كاتانيتش يتطلع لاقتناص لاعبين جدد في تايلند

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2020-01-01 | 14:59
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يتوجه مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، الى تايلند يوم الثلاثاء المقبل، لمراقبة لاعبي المنتخب الاولمبي في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً.
وسيراقب كاتانيتش، لاعبي المنتخب الاولمبي العراقي خلال البطولة من اجل ضم بعضهم الى صفوف المنتتخب الوطني الاول خلال الاستحقاقات المقبلة.
وسيلعب الاولمبي أمام استراليا في الـ8 من كانون الثاني الجاري، بينما سيواجه البحرين في الـ11 من الشهر ذاته، وسيختتم دور المجموعات بمواجهة تايلند في الـ14 من الشهر الجاري.
ومن المؤمل ان يخوض الاولمبي مباراة ودية امام السعودية يوم الجمعة المقبل.
وسيلعب الاولمبي أمام استراليا في الـ8 من كانون الثاني الجاري، بينما سيواجه البحرين في الـ11 من الشهر ذاته، وسيختتم دور المجموعات بمواجهة تايلند في الـ14 من الشهر الجاري.
ومن المؤمل ان يخوض الاولمبي مباراة ودية امام السعودية يوم الجمعة المقبل.
المحرر: محمد خليل
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