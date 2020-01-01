كاتانيتش يتطلع لاقتناص لاعبين جدد في تايلند

وسيراقب كاتانيتش، لاعبي المنتخب الاولمبي العراقي خلال البطولة من اجل ضم بعضهم الى صفوف المنتتخب الوطني الاول خلال الاستحقاقات المقبلة.

وسيلعب الاولمبي أمام استراليا في الـ8 من كانون الثاني الجاري، بينما سيواجه البحرين في الـ11 من الشهر ذاته، وسيختتم دور المجموعات بمواجهة تايلند في الـ14 من الشهر الجاري.

