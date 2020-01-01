مقتل 20 إرهابيا من حركة "الشباب" الصومالية

جانب من العنف الذي يشهده الصومال

قال مسؤول عسكري صومالي، اليوم الأربعاء، إن القوات الخاصة قتلت 20 إرهابيا من حركة "الشباب" في منطقة "شبيلي السفلى"، جنوبي البلاد.



ونقلت إذاعة شبيلي الصومالية، اليوم، عن إسماعيل عبدي مالك، قائد الوحدة السادسة عشرة للقوات الخاصة الصومالية قوله إن "قواتنا سيطرت على الكثير من القرى خلال العملية، وقتلنا 20 من المسلحين خلال الهجوم" .

وأضاف أن الجيش سيواصل العمليات حتى طرد المسلحين من المنطقة.

Advertisements

وقال سكان المنطقة إنه كانت هناك مواجهة كثيفة بين الجيش الصومالي وعناصر جماعة الشباب.

وكانت جماعة الشباب قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع، السبت الماضي، في العاصمة مقديشو، قالت إنه كان يستهدف مهندسين في البلاد.

وأعلنت حكومة الصومال الاتحادية أن 90 شخصًا على الأقل قتلوا وجرح 130 آخرون في الهجوم.

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.