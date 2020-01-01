واشنطن تعلن الدفع بـ750 عسكريا إلى العراق بجانب 5 آلاف ينتشرون بالفعل

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إرسال 750 جنديا أمريكيا إلى العراق، لدعم القوات الموجودة هناك، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف جندي.

وحملت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيران ومليشياتها مسؤولية تدهور الأوضاع في المنطقة، قائلة: "النظام الإيراني يعيش في الوقت الراهن حالة "هلع" ويتصرف على هذا الأساس".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "نستخدم الدبلوماسية والضغط الأقصى في الوقت نفسه تجاه إيران، ويمكن للرئيس ترامب اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن مواطنينا وحلفائنا".

وتابعت: "يجب ألا يعتبر النظام الإيراني تصريحات التهدئة من الرئيس ترامب والوزير بومبيو دليل ضعف، وعلى السلطات العراقية حماية السفارة الأمريكية في بغداد بموجب القانون الدولي".

وأوضحت أن واشنطن ستواصل حملة الضغط القصوى على إيران حتى تتصرف كدولة طبيعية، مشيرة إلى أن جلب "إرهابيين" لمهاجمة سفارتنا بالعراق ليس تصرف دولة طبيعية.

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وشددت مورجان أورتاجوس على أن الرئيس ترامب يسعى للسلام والدبلوماسية مع النظام الإيراني.





والثلاثاء حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.