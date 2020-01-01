انسحاب عناصر الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية بالعراق

انسحبت عناصر مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق، الأربعاء، من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين.

وتوجهت العناصر إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وساروا وهم يهتفون "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا أعلنوه الثلاثاء عند محيط السفارة.

وبحلول الظهيرة كان الكثير منهم ابتعدوا عن مقر السفارة الأمريكية وبدأوا في إقامة مخيم للاحتجاج أمام فندق قريب، لكن بقيت مجموعة صغيرة من المحتجين وقالوا إنهم لن يبرحوا المكان حتى ترحل القوات الأمريكية من العراق.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، أمس الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

كما أجلت السفارة الأمريكية موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.





وهاجمت عناصر من كتائب حزب الله العراقي مقر السفارة الأمريكية، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، مساء الأحد، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر الحزب بدأت نصب خيام اعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعوا شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.





وأحرق المحتجون أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، بعد أن تمكنوا من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وأمس الثلاثاء، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.



واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

وعقب ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي أن جماعات مدعومة من إيران تهدد سفارتنا في العاصمة العراقية بغداد.



وقالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومته المستقبل عادل عبدالمهدي أكدا ضمان أمن وسلامة الموظفين.





وشن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.