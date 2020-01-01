الشيخ محمد بن زايد.. القائد العربي الأبرز لعام 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فوز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بلقب "القائد العربي الأبرز" لعام 2019.

وحصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على 9 ملايين و734 ألفا و963 صوتا من المشاركين، بنسبة بلغت 68.6% من إجمالي عدد الأصوات، في استفتاء شارك فيه نحو 14 مليون شخص.

وكان من أبرز الشخصيات العربية التي تضمنها استفتاء "روسيا اليوم": الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.