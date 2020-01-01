الشيخ محمد بن زايد.. قائد عربي عظيم وصانع السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر مبادرات ولقاءات وزيارات خارجية، لم يكلّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن نزع فتيل الأزمات بالعالم وتكريس ثقافة التسامح لإيقاف الصراعات.

وأعلنت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فوز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بلقب "القائد العربي الأبرز" لعام 2019.

وحصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على 9 ملايين و734 ألفا و963 صوتا من المشاركين، بنسبة بلغت 68.6% من إجمالي عدد الأصوات، في استفتاء شارك فيه نحو 14 مليون شخص.

وكان من أبرز الشخصيات العربية التي تضمنها استفتاء "روسيا اليوم": الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.