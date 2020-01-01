شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج "اردوغان يدعشن ليبيا" يتصدر تويتر.. وهذا أبرز ما قاله المغردون! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365

تصدر هاشتاج "‎اردوغان يدعشن ليبيا"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لفضح ما يفعله أردوغان في المنطقة العربية، ورغبته في التدخل في دولة ليبيا وإشعال الأوضاع فيها، ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة داخلها.



ودخل الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:

اردوغان-يدعشن-ليبيا أردوغان لا يستهدف ليبيا أردوغان يستهدف #مصر أكبر دوله في المنطقه وحدودها شاسعه مع ليبيا .

اردوغان-يدعشن-ليبيا اردوغان ببي يتوسع في العالم العربي عن طريق نشر الفوضى بالدواعش والجماعات الارهابيه في ليبيا وغيرها نسينا وش سوى بسوريا.

أبورغال كان دليل إبرهة الحبشي لغزو مكة والأخوان أدلة أردوغان لغزو بلدانهم #الأخوان-أبورغال-العصر-الحديث #أردوغان-يدعشن-ليبيا .

الحقد-الاردوغاني #اردوغان-ينقل-سوريين-الى-ليبيا #أردوغان-عدو-العرب #اردوغان-يدعشن-ليبيا #اردوغان-نسُخه-بن-لادن #اردوغان.

اردوغان-يدعشن-ليبيا #تركيا منبع الدواعش وتوفر لهم الآمن و تمدهم بالسلاح و المال .

إستغلال الشتات الحاصل في #ليبيا حركة قذرة من #تركيا ( كالعادة ) والهدف واضح للجميع واللي هو أن تركيا تسعى لزيادة وتوسيع نفوذها…

بيان مجموعة العمل المالي (فاتف): تركيا تأكد تورطها في دعم وتمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والنصرة…

اردوغان-يدعشن-ليبيا بعد ماهجر شعب سوريا و دمرهم وقتلهم .. خباثه وحقاره من قردوغان كل همه تدمير الشعوب العربيه ونشر الفتنه فيها .

اردوغان اصبح مركز الدعم للمنظمات الارهابية والمتطرفة يقف خلفهم ويدعمهم دعم لوجستي كامل لتنفيذ مخططاته اردوغان-يدعشن-ليبيا .

اردوغان-يدعشن-ليبيا تدخلات تركيا مرفوضة في ليبيا فهي الداعم الأول لداعش الإرهابية و توفر لهم المال و السلاح.

راعى الإرهاب أردوغان قام منذ فترة باحتضان الجماعات الإرهابية فى تركيا لأستخدامهم لأي مهمة ارهابية والآن ويرسلها الى ليبيا.

اردوغان-يدعشن-ليبيا عندما تقبل التدخل الخارجي في قتالك اخوتك الليبيين فلا تتوقع اي سلام قادم لا يخدم اولا مصلحة من؟.

حتى ذكر اسم تركيا خافت الجامعة العربية ذكره في البيان خوفا من غضب المارد البطل أردوغان ... الرايات العثمانية قادمة يا ليبيا لدحر الجامية والمداخلة وارهاب حفتر وداعميه اردوغان_يدعشن_ليبيا .

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#اردوغان_يدعشن_ليبيا

عندما تقبل التدخل الخارجي في قتالك اخوتك الليبيين فلا تتوقع اي سلام قادم لا يخدم اولا مصلحة متدخلي الخارج وان كان فيه مصلحة الليبيين انفسهم.

دخول تركيا الى ليبيا في هالطريقة انهم ما يحسبون حساب احذ مشكلة وهذا يدل على خطتهم صحسحه في عذم استقرار الدول العربية من ايام الدولة الإجرامية العثمانية ، سفك الدماء على حساب السلام اللليبي هذي اول مره اسمع فيها .

#اردوغان_يدعشن_ليبيا

ايران احتلت العراق و سوريا و اليمن ولبنان. وتركيا لها دوركبير في العبث بسوريا والان لها حضور في ليبيا والامم المتحده والدول دائمة العضويه لا ترا لاتسمع لاتتكلم بينما اذا احرز التحالف العربي تقدم في اليمن تدخل المبعوث الاممي لعرقلت هذا الانصتار

لما؟؟ .

#اردوغان_يدعشن_ليبيا

ولماذا لا يتم سحب الاعتراف بحكومة الوفاق وتجميد اموالها والاعتراف بها كمنظمة ارهابية.

إرهاب تركيا يحط المجتمع الدولي قدام مسؤولياته

لازم يتخذون إجراءات ضد نظام اردوغان

عقوبات اقتصادية مباشرة عشان ينقذون المنطقة والعالم من تلاعب الحكومة التركية بورقة الإرهاب.

يبي يقلب ليبيا مجازر دماء وفوضى ويشردهم زي ماصار في سوريا والعراق ، يجب ايقاف حماقات اردوغان من العالم.

#اردوغان_يدعشن_ليبيا

اللهم نسألك بقوتك وعزتك أن تحفظ أشقائنا في ليبيا وأن تقيهم من شر من سولت لهم أنفسهم سوءا

وأن تحفظ أمنها وخيراتها وشعبها الكريم وأن تدحض كل يد طالت عليهم وطمعت بهم.

لما تشوف واحد مثل اردوغان يقوم في العلم في ارسال الدواعش الى ليبيا وش يعني هذا ؟!

تنقل وفلوس وجنسية هل هذا شخص يبغى ينشر الامن والسلام في تركيا او يجلس يدعم القبائل فس انها تحارب ضد بعض ؟! .

تركيا (حكومة أردوغان) متورطه في تمويل الإرهاب.

والسبب عشان يضمنون بقاء التطرف في دول العالم ويضربون استقرار المنطقة وخصوصًا في الدول العربية.

#اردوغان_يدعشن_ليبيا

إذا ما استمرت تركيا على نهجها بدعم الإرهاب وتسليح أعضاء التنظيمات فلن يقف العالم متفرجا على صنيعها بل ستزداد العقوبات المفروضة عليها وربما تذهب إلى ماهو أبعد من ذلك.