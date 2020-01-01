شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب "سعيد" بمحاكمته في مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون سعيداً بمحاكمته في مجلس الشيوخ بعد مساءلته في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، لكنه غير مهتم حقاً. وقال ترامب للصحافيين أمس، "أنا غير مهتم حقاً. الأمر لا يهم. بالنسبة لي، سأكون سعيداً جداً بالمحاكمة لأننا لم نرتكب أي خطأ".





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