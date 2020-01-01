اللواء سليماني من بين أقوى الشخصيات في الشرق الأوسط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كتبت صحيفة الغارديان في تقرير عن 10 شخصيات لهم تأثير كبير على السياسة الدولية لكنها أقل بروزا في وسائل الإعلام بمن فيهم اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي يؤدي دوراً رئيساً في الأنشطة الإقليمية الإيرانية.

ووصفت الغارديان اللواء سليماني بأنه “واحد من أقوى الشخصيات في الشرق الأوسط”.

وتابعت: ان سليماني كان في قلب الأنشطة الإقليمية لإيران، مشيرة الى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد حاولتا تصفيته عدة مرات ولكن محاولاتهما باءت بالفشل.