- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
كتبت صحيفة الغارديان في تقرير عن 10 شخصيات لهم تأثير كبير على السياسة الدولية لكنها أقل بروزا في وسائل الإعلام بمن فيهم اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي يؤدي دوراً رئيساً في الأنشطة الإقليمية الإيرانية.
ووصفت الغارديان اللواء سليماني بأنه “واحد من أقوى الشخصيات في الشرق الأوسط”.
وتابعت: ان سليماني كان في قلب الأنشطة الإقليمية لإيران، مشيرة الى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد حاولتا تصفيته عدة مرات ولكن محاولاتهما باءت بالفشل.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء سليماني من بين أقوى الشخصيات في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.