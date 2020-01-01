البابا يعتذر لعصبيته تجاه امرأة أمسكت بذراعه بقوة

اعتذر ​البابا فرنسيس​، قبل صلاة التبشير الملائكي، بسبب عصبيته مساء الثلاثاء حيال امرأة آسيوية أمسكت بذراعه بقوة خلال ملاقته الحشد في ساحة القديس بطرس.

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