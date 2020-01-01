الحوثيون: تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في ​اليمن​ عبد القادر المرتضى "تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​". واشار المرتضى الى ان عملية التسليم تمت بتوجيهات من ​القيادة​، وننتظر خطوات مماثلة من ​السعودية​ وحلفائها للإفراج عن أسرانا.

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